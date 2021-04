L’Isola dei Famosi, non va in onda stasera 8 aprile: colpo di scena

Salta il doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi, che non andrà in onda questa sera, giovedì 8 aprile 2021: ecco il motivo

Questa settimana non ci sarà il doppio appuntamento settimanale con l’Isola dei Famosi. L’annuncio è arrivato dalla stessa Ilary Blasi che ha svelato che questa sera, giovedì 8 aprile 2021, non andrà in onda il nuovo appuntamento, visto che sono stati eliminati inaspettatamente due naufraghi invece che uno. Inoltre, sarà dato lo spazio all’esordio dell’edizione spagnola del reality show che si chiama Supervivientes: “Questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi che si chiama Supervivientes. Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì”. In studio ci saranno sempre Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, mentre Massimiliano Rosolino sarà in collegamento dall’Honduras per coordinare le nuove operazioni.

L’Isola dei Famosi, le novità dell’edizione

E così, proprio per questo motivo, nell’ultima puntata della nuova edizione ci sono state due eliminazioni con l’addio di Daniela Martani ed Elisa Isoardi. La prima è tornata in Italia, mentre la conduttrice italiana ha accettato anche di restare su Playa Esperanza insieme a Myrea e Vera Gemma, visto che potrebbero rientrare anche in gioco prossimamente. Appuntamento a lunedì 12 aprile con un nuovo appuntamento con Ilary Blasi che tornerà come sempre in prima serata su Canale5.