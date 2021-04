Felicity Jones è una famosa e bravissima attrice britannica. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Felicity Jones è una delle più note e apprezzate attrici del momento. Per la sua interpretazione di Jane Wilde Hawking nel film biografico La teoria del tutto (2014) ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe, ai BAFTA, agli Screen Actors Guild Award e al Premio Oscar come miglior attrice. Nel 2016 ha inoltre ricevuto il BAFTA Britannia Award come migliore artista inglese dell’anno. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Felicity Jones

Felicity Rose Hadley Jones è nata a Birmingham il 17 ottobre 1983 ed cresciuta nella stessa città. Sua madre lavora in campo pubblicitario, mentre il padre era un giornalista. I suoi genitori divorziarono quando lei aveva solo tre anni, e lei e il fratello maggiore furono affidati alla madre. In alcune interviste ha confessato di non essere in buoni rapporti con la sua famiglia, che ha definito “estremamente chiusa”. Una sua trisavola era originaria di Lucca.

Leggi anche –> Stasera in Tv, “Inferno”: trama, cast e curiosità

Felicity Jones si è laureata in Inglese all’Università di Oxford, presso il Wadham College. Nel 2005 è entrata a far parte della Oxford University Dramatic Society ed è apparsa in spettacoli come La commedia degli errori di Shakespeare. Incoraggiata a studiare recitazione dalla madre e dallo zio attore Michael Hadley, già all’età di 11 anni si era fatta conoscere partecipando a varie serie tv. Dopo qualche anno lontano dalle scene, nel 2008 ha ottenuto ruoli minori in film indipendenti e soap opere inglesi.

Nel 2010 Felicity Jones ha partecipato al film Hysteria nelle vesti della figlia minore del Dr. Dalrymple, Emily Dalrymple. Ma il suo vero debutto risale al 2011, quando è stata scelta come protagonista per la commedia drammatica Like Crazy, al fianco di Anton Yelchin: per la sua interpretazione ha vinto diversi premi tra cui quello del Sundance Film Festival 2011 per la migliore performance drammatica. Nel 2014 è stata la protagonista femminile del film biografico La teoria del tutto insieme a Eddie Redmayne, che le è valso la sua prima nomination agli Oscar come migliore attrice protagonista.

Nel 2015 l’attrice ha preso parte alle riprese di Inferno, terzo capitolo della saga di Robert Langdon tratta dai romanzi di Dan Brown, nel ruolo della coprotagonista Sienna Brooks, al fianco di Tom Hanks, ed è stata scelta per il ruolo di Jyn Erso come protagonista di Rogue One: A Star Wars Story, spin-off della saga di Guerre stellari uscito il 15 dicembre 2016. Per quanto riguarda la vita privata, nel giugno 2018 Felicity Jones si è sposata con il direttore artistico Charles Guard. Il primogenito della coppia è nato nell’aprile 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felicity Rose Hadley Jones (@felicity.jones)

Leggi anche –> Stasera in tv – Rogue One: A Star Wars Story: trama e cast