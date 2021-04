Francesco Molinari , chi è la moglie Valentina: età, foto, lavoro, curiosità

Il celebre Francesco Molinari e la bella Valentina sono oramai sposati dal 2007. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da pere sulla donna.

Il celebre campione di golf Francesco Molinari è convolato a nozze con la splendida Valentina durante il corso del 2007, dunque 14 anni fa. La coppia, felice ed affiatata, ha generato insieme una famiglia stupenda, ammirata e stimata da tutti. Leggiamo allora insieme tutto sulla bellissima moglie di uno dei migliori giocatori di golf del mondo intero.

Valentina Molinari è sposata con il celebre golfista da oramai 14 anni di tempo. La donna, secondo le parole del campione, ha giocato un ruolo davvero importante all’interno della sua vita, influendo anche sul suo rendimento sportivo. È stato proprio in seguito alla sua clamorosa vittoria agli Open che l’uomo lo ha specificato. Francesco ha infatti raccontato che la moglie lo segue attentamente per tutta la durata delle sue partite. “Un grande merito è di mia moglie, che mi guarda tutto il tempo!” ha dichiarato. “Non so proprio come faccia, io non ci riuscirei”.

Sia Valentina che Francesco sono nati in Italia, che a lungo è stata la loro patria. In seguito entrambi si sono trasferiti in Inghilterra, all’interno della quale ancora risiedono. Insieme hanno dato vita ad una splendida famiglia, generando due amatissimi figli, un maschio ed una femmina. Il ragazzo si chiama Tommaso, mentre della bambina non si conosce il nome. Prima dell’arrivo dei due pargoli, Valentina, che possiede una MBA a Londra presso l’European Business MBSC, seguiva quasi sempre Francesco e viaggiava con lui in tutto il mondo. Per il momento ha però diminuito il carico, affidandosi comunque a Skype per rimanere in contatto con la sua dolce metà.

Francesco Molinari: la famiglia del miglior golfista italiano

