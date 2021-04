Facebook down. Il social non funziona. Tutti su twitter. L’hastag Facebook down diventa trend topic

Non è un buon momento per Facebook. Dopo la notizia dei milioni di dati degli utenti rubati arriva un blocco del sistema che manda in tilt il social più famoso. Da quel che sembra il problema che ha causato il crash di Facebook è piuttosto serio che ha causato un down di Facebook in tutto il mondo.

Non è la prima volta che succede un down di Facebook e solitamente nel giro di poco tempo i super tecnici della Silicon Valley sparsi per il globo riescono a sistemare il problema. Questa volta però il down arriva dopo il furto dei dati e preoccupa non poco gli utenti che ipotizzano un collegamento e un altro attacco hacker.

Questa volta il Facebook down non si ripercuoterà solo nell’umore degli utenti che sono corsi in massa su twitter dove l’hashtag facebook down è già trend topic, ma anche in Borsa.

I continui problemi del gioiellino di Zuckenburg potrebbero avere un costo non indifferente e far perdere fiducia. Forse dopo whatsapp che ha una buona concorrenza è il momento che anche Facebook abbia il suo social concorrente.

Facebook down: qual è il problema

Il blocco è iniziato alle 23.25 circa in varie parti del mondo. Nel giro di pochi minuti migliaia di segnalazioni sono arrivate non solo dall’Italia e dall’Europa, ma anche in diverse zone del mondo. Segno che non si tratti solo di un problema del server europeo – come a volte è capitato – ma di un problema più vasto.

Al momento non funziona né l’app di Facebook, né la versione desktop, né nulla collegato a Facebook. Appena si apre sembra funzionare in quanto il sistema ha caricato la versione cache, ma basta cliccare per trovarsi di fronte al problema. Che a dispetto del solito ancora non è stato risolto.