Dove è stato girato Un passo dal Cielo 6, la location e i luoghi della fiction

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 6 – i guardiani: dove si può andare per rivivere tutte le scene della serie?

A un passo dal cielo è la serie televisiva di Rai Uno che segue la vita di Pietro Thiene (interpretato da Terence Hill) comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido. Dopo ben 5 stagioni ed un cambio sia di protagonista (ora Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti) che di location, questa sera verrà mandata in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 6 – i guardiani. La prima puntata della nuova stagione aveva riscosso un particolare successo: lo share era pari al 22,5% (superando persino la diretta de L’Isola dei Famosi).

Proprio per via della sua trama misteriosa, A un passo dal cielo è pieno di immagini forti e riprese intense. A dare un tono all’intera serie, infatti, è proprio la location suggestiva. I personaggi si trovano spesso alle prese con i propri tumulti tra montagne e pianure sconfinate: dove si dovrebbe andare, però, per rivivere tutte le scene della serie?

Le location della sesta stagione

Per la sesta stagione di Un passo dal cielo – i guardiani, Francesco Neri viene trasferito da San Candido a San Vito di Cadore, in Veneto. La cittadina di Auronzo di Cadore (in provincia di Belluno), infatti, è stata usata per molte riprese della fiction: non è raro vedere il personaggio principale passeggiare tra le zone del Lago di Mosigo o di quello di San Vito.

Nonostante Un passo dal cielo 6 – i guardiani sia solo alla sua seconda puntata, sono già state diffuse alcune immagini del set: da queste è stato possibile riconoscere alcune della stradine di Padola, frazione del comune di Comelico Superiore (sempre in provincia di Belluno).