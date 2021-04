Denise Pipitone, il giallo del profilo Instagram: “Sono io”

La mamma di Denise Pipitone rompe il silenzio, mentre su Instagram spunta un profilo “ufficiale” della bambina scomparsa da Mazara del Vallo.

Dopo il caso della ragazza russa in cerca della sua mamma, nelle ultime ore è spuntato un profilo Instagram ufficiale di Denise Pipitone. L’utente che ha creato la pagina fake ha inserito due post relativi al programma russo Let Them Talk (Lasciali Parlare), che si è occupato proprio della vicenda di Olesya Rostova, e nella biografia dichiara di essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. E molte persone ci stanno credendo…

Sulle tracce di Denise Pipitone

La persona che ha creato la pagina Instagram incriminata rischia ora una querela da parte della famiglia di Denise Pipitone: la Polizia Postale potrebbe rintracciarla nell’immediato. Intanto, in un italiano un po’ stentato, dichiara di essere davvero lei, sostenendo che Piera Maggio sia la sua vera madre, e fa sapere che sta bene: “Ho tutto quello che mi serve e non voglio andare da nessuna parte. Voi non sapete niente della mia storia e quindi non potete giudicare, dopo tutto questo tempo ho deciso di fare luce sulla questione”. Tanto è bastato per sollevare una generale ondata di indignazione sul web.

In Russia, intanto, infuriano le polemiche per come è stato gestito il caso Olesya, dopo la conferma che la ragazza non è Denise Pipitone. Il conduttore Dmitry Borisov ha cercato di spiegare come sono andate le cose con un video pubblicato sui social e mandato in onda da Chi l’ha Visto, chiedendo scusa anche alla famiglia. Piera Maggio, dal canto suo, su Facebook rompe il silenzio e scoglie la tensione dei giorni scorsi: “Denise è diventata la figlia di tutta Italia e va cercata. Ringraziamo di cuore tutti per l’affetto e vicinanza ricevuta”. La ricerca continua…

