Coronavirus 8 aprile: continua il calo di positivi e ricoverati

Emergenza Coronavirus oggi 8 aprile in Italia: continua il calo di positivi e ricoverati, i dati e la situazione aggiornata.

Ancora una volta, sebbene l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese sia ancora in atto, si riscontrano dei dati buoni, soprattutto per quanto concerne la lenta ritirata del virus. Sale ancora il numero di nuovi casi, ma a fronte di un aumento anche dei tamponi, mentre si assiste a una riduzione del numero di attualmente positivi e ricoverati.

Leggi anche –> Cambio di governo, il mese perso è stato cruciale: l’analisi

Il primo dato che come sempre osserviamo è quello dei nuovi casi di contagio, che sono stati nelle ultime 24 ore ben 17.221 su un totale di 362.162 tamponi antigenici o molecolari effettuati. Il tasso di positivi sul totale di tamponi effettuati resta dunque sotto al 5%, anche se sale dal 4% al 4,7% di oggi.

Leggi anche –> “Draghi e lanciafiamme”, De Luca sfida il premier su scuola e vaccini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 8 aprile in Italia: la situazione aggiornata

Sono invece 487 i decessi nelle ultime 24 ore, un numero che risulta tuttora molto elevato, mentre si conteggiano 20.229 dimessi o guariti. Il dato che emerge è un’ulteriore riduzione degli attualmente positivi: ci sono oggi in Italia 544.330 malati di Covid-19. Di questi, sono ricoverati nei reparti Covid 32.514 pazienti, 485 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, sebbene la situazione differisca di Regione in Regione e in alcune sia ancora molto critica.

Ci sono poi 3.663 ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 20 pazienti, anche se il numero netto di nuovi ingressi nei reparti più a rischio è di 259 pazienti. Per quanto riguarda i calcoli su media settimanale, abbiamo 15.788 casi in media al giorno, con un calo addirittura del 22%, sebbene vadano comunque considerati i pochi casi dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Oltre 200mila le dosi vaccinali somministrate nelle ultime 24 ore, drasticamente in calo rispetto al boom di ieri, quando furono quasi 300mila. Quasi 12 milioni in tutto le dosi vaccinali somministrate nel nostro Paese.