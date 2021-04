Che fine ha fatto Luana Colussi? La presentatrice oggi ha 55 anni

La bellissima e bravissima Luana Colussi fu molto amata negli anni ’90. Lei ha lasciato da tempo la televisione, adesso è così.

Luana Colussi, un nome che ancora oggi risulta familiare a tanti di noi che hanno visto la televisione degli anni ’80 e ’90. Lei era una conduttrice televisiva che fece il suo esordio sul piccolo schermo nel 1988, al fianco di Raimondo Vianello ne ‘Il Gioco dei 9’. Si trattava di un divertentissimo quiz che vedeva ad ogni puntata la partecipazione di diversi vip.

E che nel corso delle sue edizioni vide alla conduzione ance Gerry Scotti. La Colussi rimase nel cast del programma per due stagioni, esclusivamente con il grande Vianello. Prima di esordire in televisione, Luana Colussi, nata ad Udine il 21 aprile 1965, aveva prestato la propria immagine come modella.

Ce la ricordiamo anche in ‘Quel Motivetto’ nell’estate del 1990 su Canale 5, in ‘Una rotonda sul mare’, ‘Bellissima’, ‘Calcio Mania’ e nella serie televisiva con Zuzzurro e Gaspare ‘Andy e Norman’. Dopo ‘Mister Miliardo’, condotto nel 1992 su Telepiù, Luana Colussi passa in Rai lavorando con Gene Gnocchi e Carlo Conti.

Qui l’abbiamo vista anche a ‘Quelli che il calcio’, alternando però questo ruolo a quello di attrice in teatro e per qualche produzione della Rai come ‘Don Matteo’ e ‘L’attentatuni’. Ad inizio anni ’90 visse una relazione con Fiorello, durata per un triennio.

Luana Colussi, sempre bella a dispetto dell’età: cosa fa oggi

I due si conobbero nei corridoi dell’allora Fininvest. Era il periodo in cui lo showman siciliano aveva appena acquisito una notevole popolarità grazie a ‘Karaoke’. Il contatto decisivo avvenne però fuori, nel corso di una serata al locale ‘Hollywood’. Ma tutto finì per una precisa scelta di lei.

Qualche anno fa, a ‘Vieni da Me’, la Colussi aveva parlato di un tradimento subito. “Ebbi una telefonata da un’altra, mi crollò il mondo addosso”. Nel 2004 si è poi sposata con l’imprenditore Pierfrancesco Micara, divenuto padre delle sue due figlie, Chiara e Marianna.

Ma anche questo rapporto sentimentale è giunto a conclusione. Nonostante ciò, Luana si è detta una single felice che mette davanti a tutto il bene delle figlie. Proprio a causa loro lei scelse di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Oggi però le piacerebbe ritornare in carreggiata con un programma tutto suo. Intanto cura un suo blog personale molto seguito.