“Che fine hanno fatto i Morgan?” sul Nove: trama, cast. curiosità

“Che fine hanno fatto i Morgan?” è un film del 2009 scritto e diretto da Marc Lawrence. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Che fine hanno fatto i Morgan? (Did You Hear About the Morgans?) è un film del 2009 scritto e diretto da Marc Lawrence, con protagonisti due grandi nomi del cinema come Hugh Grant e Sarah Jessica Parker, distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 19 febbraio 2010. Scopriamo qualcosa di più su questa pellicola.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Che fine hanno fatto i Morgan? dalla A alla Z

Che fine hanno fatto i Morgan? è ambientato nella metropoli di New York, dove l’avvocato Paul e l’agente immobiliare Meryl Morgan sono una coppia di successo, ma il loro matrimonio è in crisi a causa delle difficoltà ad avere un bambino e dell’infedeltà di lui. L’uomo cerca in ogni modo di farsi perdonare e una sera, dopo una cena insieme, i due diventano i malcapitati testimoni di un omicidio. L’Fbi inserisce i coniugi nel programma di protezione testimoni, costringendoli a lasciare la città per trascorrere una settimana al sicuro, in attesa che il killer venga arrestato, per poi assegnare loro un’altra identità “definitiva”.

Leggi anche –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 8 aprile prima e seconda serata

Con il cognome “Foster”, i due vengono inviati a Ray, minuscola cittadina del Wyoming, dove il ritmo di vita è diametralmente opposto alla frenesia a cui sono abituati. I Morgan cercano di abituarsi all’alimentazione a base di carne, alle corse in mezzo alla natura, agli orsi, alla legna da spaccare e al tiro al bersaglio – gli unici passatempi consentiti. Intanto però riannodano il filo del dialogo e si perdonano a vicenda. Se non che una telefonata da parte di Meryl viene intercettata dal sicario, che riesce così a localizzarli.

L’ultimo giorno di permanenza a Ray i due litigano e si allontanano dallo sceriffo che ha il compito di proteggerli: vengono avvicinati e inseguiti dal killer, che viene però ostacolato dai cittadini di Ray, ormai divenuti loto amici. Segue il lieto finale: il criminale finisce in prigione e i Morgan possono tornare in città con la loro vera identità, finalmente riconciliati e finalmente genitori.

La pellicola, costata circa 58 milioni di dollari e uscita negli Stati Uniti il 18 dicembre 2009 ha incassato circa 85 milioni in tutto il mondo (6 solo nel primo weekend di apertura negli Usa). I giudizi della critica, tuttavia, sono prevalentemente negativi: Sarah Jessica Parker è stata addirittura nominata ai Razzie Award come peggior attrice protagonista.

Leggi anche –> Stasera in tv | Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: trama di oggi, 8 aprile