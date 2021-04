ATP Cagliari: Simon – Sonego, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Sonego opposto a Gilles Simon.

Dopo l’amara sconfitta di Jannik Sinner nel torneo di Miami in finale, il tennis italiano ricomincia dall’ATP di Cagliari: tre gli azzurri agli ottavi di finale e la giornata è iniziata male con la sconfitta per due a zero di Marco Cecchinato contro il tedesco Yannick Hanfmann. In corso in questo momento la sfida tra due generazioni: l’esperto britannico Daniel Evans contro il giovanissimo Lorenzo Musetti.

Il terzo azzurro impegnato in questa lunga giornata di sport è Lorenzo Sonego: tra i primi quaranta al mondo, 25 anni di Torino, è sicuramente tra i nostri tennisti uno dei più in forma al momento. Si tratta di un giovane tennista che ha regalato già delle grandissime soddisfazioni all’Italia in questo sport ed è alla ricerca di continuità.

Lorenzo Sonego contro Gilles Simon: chi è l’avversario dell’azzurro

Infatti, Lorenzo Sonego, insieme ad Andreas Seppi e Matteo Berrettini, è l’unico tennista italiano ad aver conquistato un torneo del circuito maggiore sull’erba. Eravamo nel giugno 2019 e Lorenzo Sonego sconfisse il giovane Miomir Kecmanović all’Open di Antalya. Oggi per lui un’altra grande prova davanti: dovrà infatti vedersela con un tennista molto esperto come è Gilles Simon, il quale nel turno precedente ha avuto la meglio di Stefano Travaglia.

L’esperto tennista francese in carriera ha raggiunto la posizione n° 6 della classifica ATP: era il 5 gennaio 2009, ovvero oltre 10 anni fa. Per il tennista classe 1984, in carriera ci sono anche 13 trofei del circuito ATP 250 e quello di Amburgo nel 2011 per l’ATP 500. La sua prima vittoria in un torneo ATP risale al 15 febbraio 2007, quando si impose sul cemento di Marsiglia. Tra le finali vinte, anche quella contro Fabio Fognini a Bucarest nel 2012. Nei tornei del Grande Slam, invece, ci sono due quarti di finale: agli Australian Open nel 2009 e a Wimbledon nel 2015.

Vedere il match di tennis tra Sonego e Simon in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura dell’azzurro Lorenzo Sonego, uno dei nostri tennisti più interessanti. Per lui oggi gli ottavi nell’ATP 250 di Cagliari contro Gilles Simon è in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Il 25enne torinese è testa di serie numero 3 in questo torneo. Per poter dunque seguire le imprese dell’azzurro, numero 34 al mondo, basta sintonizzarsi a partire dalle 14.30 sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.