Zona Bianca: anticipazioni e ospiti del programma con Giuseppe Brindisi

Zona Bianca, il nuovo programma di Giuseppe Brindisi. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti. Tante novità.

Tanta attesa per la nuova prima serata che andrà in onda oggi, mercoledì 7 aprile. Giuseppe Brindisi sarà al timone di una trasmissione di approfondimento e attualità targata Rate 4.

Una prima serata decisamente interessante che promette di tenere i telespettatori incollanti agli schermi. Scopriamo di più.

Zona Bianca: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma

La trasmissione sarà condotta da Giuseppe Brindisi ed è realizzata in collaborazione con Videonews e Tg24. Quali saranno i temi di questo primo appuntamento? Ampio spazio verrà dedicato alle novità su AstraZeneca. Il vaccino continua ad essere esposto a grande attenzione mediatica. Ad oggi è nuovamente sotto analisi dall’Aifa e dall’Ema che stanno verificando l’esistenza di una correlazione con gli eventi trombotici.

Il filo conduttore della puntata sembra essere il Covid. E’ proprio per questo che verrà mandata in onda un’inchiesta sulle ingiustizie riguardanti la campagna di somministrazione dei vaccini. Molti approfondimenti su temi di grande attualità.

Durante l’episodio non mancheranno gli ospiti. Tante voci autorevoli che si esprimeranno sui temi toccati dai servizi. Tra questi troviamo Massimo Galli, direttore malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e il professor Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Oltre a questi specialisti interverrà anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. In ultimo, non per importanza, anche il sociologo Luca Ricolfi.

Il titolo del programma vuole essere anche un augurio per un ritorno alla normalità. La nuova produzione targata Mediaset saprà regalare nuovi spunti di riflessioni su molti temi di attualità. Non ci resta che aspettare il suo esordio, nel frattempo i telespettatori sono pronti a sintonizzarsi alle 21:20 su Rete 4.