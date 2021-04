Udine, muore a 67 anni di Covid l’imprenditore Piergiorgio Benedetti

L’imprenditore Piergiorgio Benedetti è morto all’età di 67 anni dopo un ricovero in ospedale per Covid. Distrutta la famiglia e gli amici.

Siamo molto lontani dal giorno in cui smetteremo di parlare delle vittime del Covid, che continua a mietere vite senza pietà e senza troppe differenze. Famiglie distrutte, genitori che piangono figli e figli che piangono genitori, tantissimi gli uomini e le donne morti a causa del virus. Anche per un imprenditore di Udine, Piergiorgio Benedetti, purtroppo, il virus è stato letale. L’uomo si è spento all’età di 67 anni e ha lasciato moglie e figli disperati senza di lui, padre esemplare e imprenditore modello.

Piergiorgio è morto dopo il ricovero per Covid

Era ricoverato all’ospedale di Udine a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, dopo la positività al Covid. Ma Piergiorgio era un imprenditore di Pradamano, un comune del Friuli Venezia Giulia di circa 3000 abitanti, in cui il 67enne era molto conosciuto e apprezzato. La BP Utensili era l’azienda che Piergiorgio aveva fondato assieme a sua moglie Marisa che era diventata un punto di riferimento per la comunità di Pradamano.

Tutti conoscevano quel negozio in Via Tavagnacco 1, dove si vendevano gli utensili dell’azienda di Piergiorgio e tutti lo piangono. Devastata la famiglia, naturalmente: non solo la moglie Marisa, ma anche i figli Andrea e Daniele e i nipotini Federico e Anna. L’uomo si è ammalato a marzo, quando aveva riscontrato febbre e tosse e le sue condizioni si sono aggravate sempre di più, tanto da costringerlo al ricovero nell’ospedale di Santa Maria della Misericordia, in terapia intensiva. “Dopo un mese di lotta contro il Covid, in terapia intensiva un maledetto batterio di corsia non gli ha dato scampo” – ha commentato il figlio Daniele, che ci ha tenuto anche a ringraziare i dottori e il sindaco di Pradamano.

I funerali di Piergiorgio Benedetti avverranno domani 8 aprile intorno alle ore 15, nella chiesa di Pradamano.