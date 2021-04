TheShow, chi è lo youtuber Alessandro Tenace: età, carriera, vita privata

Alessandro Tenace è conosciuto sul mondo del web per il suo celebre canale YouTube, The Show, che gestisce con il caro amico Alessio Stigliano.

Alessandro Tenace è nato a Milano nel 1991 e si è diplomato presso il Liceo Scientifico Albert Einstein dove ha conosciuto l’amico Alessio Stigliano ed è anche stato rappresentante d’istituto. Dopo il liceo si è iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’Automazione al Politecnico di Milano.

Nel 2013 Alessandro Tenace debutta su YouTube con il canale “The Show“, realizzato con l’amico Alessio Stigliano. In poco meno di due anni i due giovani hanno ottenuto uno dei traguardi più importanti della carriera di un intrattenitore del web: il record di 1 milione di followers. Insieme all’amico di sempre ha partecipato in televisione al programma “Fattore Umano” e, grazie alla popolarità ottenuta, i due hanno gareggiato al reality show “Pechino Express“, nella coppia i Socialisti, nell’edizione del 2016 condotta da Costantino Della Gherardesca.

Alessandro Tenace, il successo raggiunto con il canale YouTube “The Show”

Alessandro Tenace compone con l’amico Alessio Stigliano la coppia di youtuber “The Show“: il canale conta su YouTube oltre 3,5 milioni di follower. Nel 2014 e nel 2015, infatti, il duo di intrattenitori ha vinto il Premio Prank durante i Web Show Awards trasmessi da MTV. Insieme hanno anche scritto un libro, intitolato “Fallo, il futuro è nelle tue mani“.

Nonostante i successi raggiunti in precedenza per i loro video di scherzi innovativi, i “The Show” sono conosciuti soprattutto per aver portato in Italia il genere, famosissimo oltreoceano, degli “esperimenti sociali”. La loro consacrazione in televisione è avvenuta tuttavia con la vittoria dell’edizione di “Pechino Express” nel 2016. Alessandro Tenace è molto seguito sui social e su Instagram conta quasi 300 mila followers.