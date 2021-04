Test della personalità, cosa vedi prima: sei estroverso o amorevole?

Un test della personalità molto in voga sul web ti permette di scoprire se sei una persona estroversa o attenta ai dettagli e amorevole.

Per chi è appassionato di test della personalità e ne cerca sempre di nuovi sul web, eccone uno che ultimamente sta spopolando e che forse non avete ancora avuto modo di vedere. Sapete già come funzionano e non vi resta che osservare l’immagine e provare a capire se anche in questo caso corrisponde o se questa volta la vostra personalità non viene colta in pieno.

Per coloro i quali non hanno confidenza con queste illusioni ottiche che vanno di moda. Vi basti sapere che si tratta di un gioco in cui vi si chiede quale delle due figure notate per prima. L’idea è che l’aver notato prima un oggetto rispetto ad un altro possa essere mediato dal subcoscio e per questo motivo riveli qualcosa su di voi. Gli oggetti e in generale le figure utilizzate per questi test, infatti, hanno un valore simbolico legato alla società in cui viviamo.

Test della personalità: sei estroverso o preciso?

La chitarra

Qualora come prima cosa abbiate visto la chitarra, significa che siete delle persone estroverse. Ciò che ricercate maggiormente è il senso di libertà, non volete catene e non volete sentirvi sotto il comando di nessuno. Questo vi rende delle persone disordinate, più attente alla ricerca di nuove emozioni, idee e sfide con le quali mettervi alla prova che a organizzare le vostre giornate e strutturare il vostro futuro. Sapete che la vita va vissuta al meglio fino alla fine, motivo per cui non vi precludete nuove esperienze e soprattutto siete in grado di fare facilmente amicizia.

Le mani

Se la prima cosa che avete visto sono delle mani che sembrano racchiudere la chitarra, significa che siete dei perfezionisti. Passate la vita ad osservare e pianificare tutto nel dettaglio e prima di prendere una decisione valutate attentamente tutti i pro e i contro, per evitare di commettere errori. Nella vita di tutti i giorni siete persone amorevoli con chi ritenete importanti, mentre potreste sembrare freddi e distaccati ad un primo impatto, ma solo perché ritenete che per far parte della vostra cerchia di amici bisogni prima guadagnarsi la fiducia.