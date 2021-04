Stasera in tv Solar Attack: cast, trama e tante curiosità

Stasera in tv: Solar Attack. Un film adrenalinico che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine. Ecco cosa sapere.

Tutti pronti a collegarsi questa sera, mercoledì 7 aprile, su Cielo. Solar Attack andrà in onda in prima serata, alle 21:20. Un film di produzione canadese che promette di regalare forti emozioni al pubblico.

La pellicola è uscita nel 2005 e vede come regista Paul Ziller. Un genere di fantascienza che può essere apprezzato anche dai non esperti. Tra i nomi del cast ci sono quelli di Mark Dacascos, Joanne Kelly e Kevin Jubinville.

Stasera in tv, Solar Attack: ecco tutto quello che c’è da sapere

Un disaster-movie nel quale la Terra deve far fronte alle esplosioni di plasma che avvengono sul Sole. Tutto inizia quando un satellite dello SNEL, una compagnia spaziale che compie studi sul Sole, viene distrutto. Da quel momento in poi si susseguiranno altri accadimenti anomali che coinvolgeranno direttamente la Terra.

L’esplorazione spaziale era iniziata grazie ai finanziamenti di Lucas Foster, un industriale lungimirante che aveva finanziato il lancio della navicella poi esplosa. Lui e i suoi sostenitori erano convinti di poter vivere in un mondo senza gas nocivi. Le discussioni riguardo a questo progetto vengono messe da parte: il Sole minaccia l’intera razza umana.

Forse non tutti sanno che il film ha alle spalle la “Asylum“, nota al pubblico per aver creato altri distaster-movie. Il regista erano già esperto di temi apocalittici e c’è il suo nome dietro a film come “Stonehenge Apocalypse e “Missione Mercurio”.

Niente paura per chi non riuscisse a sintonizzarsi in tempo su Cielo. Solar Attack è infatti disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video. Effetti speciali e scene apocalittiche accompagneranno gli spettatori in una serata decisamente movimentata.