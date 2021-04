Stasera in tv Name That Tune – Indovina la canzone: ecco i nomi dei vip

By

Stasera in tv arriva Name The Tune. Il programma di Enrico Papi è pronto a stupire il pubblico. Ecco le anticipazioni.

Oggi, mercoledì 7 aprile, fa il suo grande debutto “Name the Tune”. Il timone del programma musicale è in mano a Enrico Papi. C’è grande trepidazione tra il pubblico e tutti sono pronti a sintonizzarsi alle 21:30 su Tv8.

Un format che non è nuovo ai telespettatori. Dopo il successo della prima stagione, i produttori hanno deciso di proporre una seconda edizione. Il programma è prodotto da Beninjay Italia e Pop Media Production. Scopriamo di più sul programma.

Stasera in tv Name The Tune: ecco tutto quello che c’è da sapere

Anche quest’anno ci saranno due squadre a contendersi la vittoria: una di uomini e una di donne. Quest’ultima sarà composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia. A dar loro filo da torcere ci sarà la squadra degli uomini con: Joe Bastianich, Morgan, Luca Toni ed Enzo Miccio. Un cast molto vario che sicuramente saprà regalare tante risate.

Scopriamo come funziona il programma. Ci sarà una prima manche con canzoni a tema. Sarà premiata la velocità perché i concorrenti dovranno indovinare più velocemente degli avversari. Successivamente sarà la volta della manche Cuffie. In ogni squadra, tre componenti dovranno mimare il titolo della canzone e il compagno dovrà indovinare. Poi ci sarà il Lip Sync Duel. Un concorrente deve muovere il labiale in sincrono con il video originale.

Nella manche de I cantanti misteriosi i partecipanti si metteranno dietro uno schermo che permette di vedere solo la loro sagoma. Ci sarà una dura lotta per portare a casa la vittoria e le sfide non sono finite qui. I partecipanti dovranno indovinare il verso giusto di una canzone, dovranno dire il titolo di una canzone sentendo solo poche note e infine avranno solo trenta secondi per riconoscere sette brani.

Alla fine di ogni episodio i vincitori si guadagneranno il diritto di tornare per difendere il loro titolo. Le puntate saranno visibili in diretta streaming e on-demand su Tv8. La replica andrà in onda sabato 10 aprile alle 14:30 e poi domenica 11 alle 23:45.