Stasera in tv – Modalità aereo: film, cast, trama e trailer, oggi 7 Aprile

Modalità aereo, film commedia del 2019 diretto da Fausto Brizzi, andrà in onda questa sera in tv su Rai: tutti i dettagli sulla pellicola, oggi 7 aprile

Il film intitolato Modalità aereo è una commedia uscita nelle sale cinematografiche nel 2019 e diretta da Fausto Brizzi. Scopriamo insieme la trama e qualche dettaglio in più sul film che andrà in onda oggi, 7 aprile, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Trama del film con Lillo e Paolo Ruffini

Diego Gardini, ricco imprenditore proprietario di un’azienda vinicola, il 25 dicembre, giorno di Natale, sta per prendere un aereo per recarsi in Australia per un viaggio d’affari. In aeroporto incontra due addetti alle pulizie che lo riconoscono e gli chiedono con gentilezza un autografo e cercano di scambiare con lui qualche parola. L’imprenditore si mostra subito sprezzante e li minaccia addirittura di lamentarsi con la dirigenza e proporre per loro il licenziamento. Così, quando i due lavoratori si accorgono del cellulare dimenticato da Gardini decidono di mettere in atto una piccola vendetta che, però, finirà per scatenare grandi ripercussioni. Sì, perché in realtà Diego Gardini si renderà conto che non è dalle persone comuni che deve guardarsi, ma che dai falsi rapporti stretti sino a quel momento.

Modalità aereo, cast completo:

Lillo Petrolo (Ivano De Sanctis);

Paolo Ruffini (Diego Gardini);

Violante Placido (Linda);

Dino Abbrescia (Sabino Lorusso);

Caterina Guzzanti (Maria);

Sabrina Salerno (se stessa);

Luca Vecchi (Lorenzo Moretti);

Veronika Logan (Veronica Bartolini);

Christian Monaldi (Luca Gardini);

Maurizio Lops (Zio di Maria);

Massimiliano Vado (Ad Fcd).

Modalità aereo, trailer italiano del film

