Stasera in tv, Matrimonio a prima vista Italia: due coppie a rischio

In ‘Matrimonio a prima vista Italia’ volge alla fine l’attuale stagione. E le vicissitudini delle tre coppie coinvolte sono diversissime.

Matrimonio a prima vista Italia, nell’appuntamento del 7 aprile 2021 i fari sono puntati sulla convivenza delle tre coppie coinvolte. E non per tutte saranno rose e fiori. Il programma è visibile su Real Time ogni mercoledì alle 21:20, canale al quale affiancare anche la piattaforma Discovery+ per la visione in anteprima delle puntate riservata agli abbonati.

In questa sesta edizione sono previste anche le repliche, ogni venerdì pomeriggio alle ore 15:40 ed ogni sabato alle 10:05. Nel sesto appuntamento di ‘Matrimonio a prima vista Italia’ (su un totale di 8 alle quali seguirà uno speciale ‘E Poi’, n.d.r.) le coppie coinvolte sono di ritorno dal rispettivo viaggio di nozze.

Cominciamo con Francesco Muzzi e Martina Pedretti, entrambi di Roma. Lei sembra fin troppo preoccupata da quello che sarà il futuro, ma lui sarà in grado di rassicurarla. Si spera che l’inizio della loro convivenza possa fare da scintilla per dare inizio ad una lunga relazione. La bellissima Martina e Francesco parleranno anche di figli, oltre che di altri argomenti importanti.

Matrimonio a prima vista Italia, problemi per altre due coppie

Eccoci a Fabio e Clara. Lui si è concesso una vacanza in solitaria in Spagna, che lei non vedrà affatto di buon occhio. Difatti ecco scaturire un avvenimento che metterà la pazienza ed il self control della ragazza a durissima prova. Lui la informa di avere fatto il bagno e di avere smarrito la fede. Voi come reagireste ad una notizia simile?

Infine ecco Salvatore e Santa. Fra loro i problemi e le avversità sono emerse quasi subito. Eppure i primi tempi vissuti insieme lasciavano ben sperare. Invece le divisioni stanno per avere la meglio, con lui che addirittura ammette di non provare alcun interesse per sua moglie. Sotto qualunque punto di vista.

Ed in questo senso neanche i consigli da parte di esperti in ambito psicologo sono serviti a qualcosa. Mancano due puntate alla fine di ‘Matrimonio a prima vista Italia’ e c’è curiosità nel vedere come evolveranno le cose.