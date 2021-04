Rita Dalla Chiesa, una furia contro Michela Murgia: “Stai zitta”

Rita Dalla Chiesa non ci sta: quel commento di Michela Murgia sugli uomini in divisa non le è andato proprio giù, ed è partita all’attacco su Instagram.

La giornalista figlia del generale contro la scrittrice femminista. E’ questo lo scontro che sta tenendo banco in queste ore sui social network. Un commento molto tranchant di Michela Murgia sugli “uomini in divisa” ha mandato su tutte le furie Rita Dalla Chiesa. La quale è subito partita all’attacco con un durissimo post sul suo profilo Instagram.

Lo scontro su Instagram tra Rita Dalla Chiesa e Michela Murgia

“La ‘signora’ @michimurgia è politicamente scorretta” esordisce Rita Dalla Chiesa nel suo post su Instagram, sferrando il primo colpo contro la scrittrice sarda. “Mi sono sentita colpita, ma non affondata, dalle sue parole di ieri sera, a #DiMartedi, sul Generale di Corpo d’Armata Figliuolo”.

“Le fanno paura gli uomini in divisa?” domanda incalzante Rita Dalla Chiesa. “Non si sente sicura con loro? Le fanno venire in mente la dittatura? In un periodo in cui si sta facendo di tutto per portare il nostro Paese in sicurezza, posso solo commentare, da donna a donna, ‘STAI ZITTA’”.

Parole dure, quelle della giornalista e conduttrice, che di certo non faranno piacere a un tipo come Michela Murgia. Ma Rita Dalla Chiesa ci va giù ancora più pesante: “Per fortuna la sinistra di oggi non si riconosce in quello che ha detto”. E conclude: “Un consiglio, ‘signora’ Murgia. Se mai avesse bisogno di aiuto, stia zitta… e si astenga dal chiamare le forze dell’ordine”. Non resta ora che attendere la controreplica…

