Rissa tra Miss sul palco: umiliata in diretta, ‘lei non può vincere’

Una rissa incredibile avvenuta sul palco tra Miss durante la premiazione: ecco tutte le curiosità, ‘lei non può vincere’

Ancora un caso alquanto bizzarro avvenuto sul palco tra Miss in Sri Lanka. La vincitrice della precedente edizione, Caroline Jurie, non ha voluto accettare la sconfitta e così ha provato a strappare a tutti costi il diadema alla vincitrice dandolo alla seconda in classifica: “Ho fatto rispettare la regole”. La donna subito si è voluta giustificare ovviamente del suo folle gesto: “C’è una regola che impedisce alle donne che sono già state sposate e sono divorziate, quindi mi sono mossa per dare la corona alla seconda classificata”. Così la signora De Silva subito è scoppiata in lacrime scendendo velocemente dal palco: gli organizzatori si sono scusati con la vincitrice, che dice di essere separata ma non divorziata.

Rissa tra Miss sul palco, tutta la verità