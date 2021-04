In un’intervista con Barbara D’Urso la cantante Orietta Berti apre le porte della propria casa, mostrando le sue curiose collezioni private al pubblico.

Orietta Berti è stata recentemente incoronata (sia dal pubblico che sui social) la “Signora del Festival” dopo aver partecipato a Sanremo 2021. Da quel momento, online la Berti è diventata un personaggio conosciuto anche ai più giovani (grazie sia al suo talento che a qualche gaffe sui colleghi Måneskin, il cui video ha fatto il giro del web in un giorno solo). E’ così che, grazie ad un video (intitolato “Cantanti coreani giudicano Sanremo 2021”) dello youtuber Marco Ferrara, si è scoperto che Orietta Berti ha uno stile che piacerebbe molto in Korea. Insomma: la Berti è arrivata nona in classifica al Festival, ma prima nel cuore del pubblico.

Proprio per il suo carattere gioviale, Orietta Berti è stata spesso invitata come ospite in molti programmi televisivi. Nel 2020 la cantante ha parlato con Barbara D’Urso della sua vita quotidiana, descrivendola così: “nove gatti, due cani enormi e una casa grande da seguire”. In effetti, la casa di Orietta Berti è davvero stupenda.

Casa Berti

Orietta vive Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, insieme all’amato compagno Osvaldo Paterlini. Dall’intervista con la D’Urso scopriamo che la donna adora prendersi cura della casa e cucinare per figli e nipoti. Al suo interno, la casa contiene una collezione alquanto particolare: bambole con deliziosi vestiti dallo stile ottocentesco in camera da letto, crocifissi, acquasantiere, miniature dei Puffi… la passione di Orietta Berti per l’antiquariato ha fatto sì che negli anni la sua casa diventasse una vera e propria mostra privata.

Non è raro che la Berti decida di mostrare la sua collezione al pubblico, con foto e video caricati sul suo Instagram. La sua passione, però, non è l’unica cosa particolare della casa: vi è anche un magnifico giardino.