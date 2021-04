Omar Fantini, chi è la moglie Francesca: tutto su di lei, la loro storia

Omar Fantini è un comico e conduttore televisivo molto amato, scopriamo insieme la sua carriera e la sua vita privata, condivisa con la moglie Francesca.

Classe 1973, Omar Fantini ha un forte accento bergamasco e un sorriso contagioso. E’ un noto comico e conduttore televisivo, che ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 su Odeon TV, un’emittente locale lombarda.

Omar Fantini si è innamorato della recitazione dall’adolescenza, quando si è iscritto a un corso di teatro. Si è diplomato presso la scuola di recitazione al Teatro Prova di Bergamo e alla scuola Acting Center di Milano. Dopo anni di gavetta, ha conquistato il pubblico come comico in programmi di successo come “Colorado“, dove portava sul palco i personaggi di Nonno Anselmo e Apatia, o “Zelig Off“. Ha partecipato anche ad altri show televisivi, come “Super Ciro” o “Stasera niente MTV“. Nel 2012 è stato protagonisti della web-sitcom “[email protected]” con Melissa Satta ed ha condotto “Metropolis” con Melita Toniolo.

Omar Fantini, il rapporto con la moglie Francesca

Omar Fantini ha partecipato anche allo Zoo di 105 e insieme a Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, ha condotto “House of Gag“, dove commentavano i video amatoriali più divertenti. Fantini è sposato dal 2013 con la moglie Francesca, che ha conosciuto tra i banchi di scuola alla tenera età di 16 anni. Insieme i due hanno dato alla luce due figli: Edoardo e Caterina.

Da grande appassionato dell’Inter, Omar Fantini è spesso ospite alla trasmissione della Rai “Quelli che il calcio“, condotta dal duo comico di Luca e Paolo e dalla giornalista Mia Ceran, dove spesso prende il ruolo di tifoso-inviato. Con la moglie Francesca vive una storia d’amore d’altri tempi visto che i due sono insieme dalla più tenera età. I due non si sono mai lasciati da quando si sono conosciuti, ma hanno deciso di convolare a nozze solo nel 2013.