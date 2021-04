Nave mercantile rischia grosso nel Mare del Nord: strabiliante salvataggio

Onde alte 15 metri e tanta paura. Una nave ha richiesto in Norvegia l’aiuto della guardia costiera. Scopriamo che cosa è successo.

Massimo pericolo a largo delle coste della Norvegia. Una nave cargo è rimasta per interminabili minuti in balia di onde alte 15 metri. Indescrivibile la paura dell’equipaggio intero. È stato richiesto l’immediato intervento della Guardia Costiera per salvare più persone possibile. L’intero video del tempestivo intervento delle autorità, in circolo sul web oramai da diverse ore, è davvero spettacolare. Leggiamo insieme qualcosa in più su tutto quello che è successo.

Si chiama Eemslift Hendrika il mezzo che nelle ultime ore ha davvero rischiato grosso a largo del Mare del Nord. Si è trovata in una situazione di estremo pericolo la nave olandese, il cui equipaggio molto probabilmente non si sarebbe mai aspettato di correre un simile rischio a ridosso della costa Norvegese. La signora dipinta di blu avrebbe potuto ribaltarsi da un momento all’altro, sancendo l’inizio di una drammatica tragedia, che avrebbe inevitabilmente coinvolto tutti i membri dell’equipaggio a bordo.

La situazione di estremo pericolo e paura si è però risolta nel migliore dei modi. Gli abili membri dell’equipaggio si sono immediatamente rivolti ai soccorsi, che sono intervenuti in un battito di ciglia. La Guardia Costiera è piombata a largo della costa norvegese in un battibaleno, operando grazie ad un elicottero e salvando la vita a ben 12 persone. Il video dell’intera operazione circola in rete oramai da diverse ore ed è davvero spettacolare. Attualmente la nave è alla deriva e rischia a tutti gli effetti l’affondamento. Il pericolo più grande, secondo l’opinione dell’amministrazione costiera norvegese, è quello che il carburante si riversi irreversibilmente in mare.

Si chiama Eemslift Hendrika la signora dei mari che nelle ultime ore ha dovuto combattere nelle acque del Mare del Nord contro cavalloni alti ben 15 metri. L’intero equipaggio ha temuto per il peggio quando la grossa nave cargo ha iniziato a correre il reale rischio di ribaltarsi. Gli uomini a bordo non hanno però esitato a chiamare immediatamente i soccorsi, che sono giunti tempestivamente a bordo di un elicottero. Ben 12 persone sono state salvate, e lo spettacolare intervento della Guardia Costiera ha prevenuto, in maniera plateale ed impeccabile, una devastante tragedia.