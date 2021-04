“Caro Maurizio, grazie…”, il messaggio di Mara Venier dedicato a Costanzo

Questa sera andrà in onda il Maurizio Costanzo Show, con un’ospite particolare: Mara Venier. La donna ha lasciato un messaggio al conduttore.

Questa sera (mercoledì 7 aprile) tornerà in seconda serata il Maurizio Costanzo Show, su Canale 5. Quella di stasera non è una puntata come le altre: il programma con questa edizione festeggia ben 39 anni di messa in onda. Lo show, infatti, va in onda dal 1982, sempre con Maurizio Costanzo come ideatore e conduttore. Dal Teatro Parioli di Roma, Costanzo parla con i suoi ospiti di cultura, tematiche sociali ed economia.

Mara Venier e Maurizio Costanzo

Come era già stato anticipato, Tommaso Zorzi ormai è diventato uno degli ospiti fissi del Maurizio Costanzo Show. Il vincitore del Grande Fratello (ora opinionista dell’Isola dei Famosi) debutterà sempre stasera con il programma Punto Z su Mediaset Play, di cui proprio Costanzo sarà uno dei primi ospiti.

Durante la puntata di questa sera, uno dei temi toccati sarà quello dei nonni giovani: per questo, accanto a Ornella Muti, Rita dalla Chiesa e Francesco Rutelli, è stata chiamata tra gli ospiti anche Mara Venier. Per ringraziare Costanzo dell’invito, la donna ha pubblicato una sua foto accanto al conduttore su Instagram con una dedica. “Caro Maurizio” ha scritto Mara sul suo profilo, “grazie, mi hai fatto divertire… tanti amici stasera al Maurizio Costanzo Show“.

In effetti, Mara Venier è ottima per la puntata di stasera. La donna, infatti, è davvero una nonna giovane: “sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura” ha commentato la donna in un’intervista. “Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”.