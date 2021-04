Matteo Renzi, l’annuncio in tv sulla moglie Agnese malata

Il volto principale di Italia viva ha sorpreso tutti con uno spiazzante annuncio. Scopriamo che cosa è successo alla moglie di Matteo Renzi che ha voluto spiegare e rendere tutto pubblico.

Anche la famiglia del leader di Italia Viva è stata a tutti gli effetti colpita dalla terrificante pandemia da Coronavirus che ha, nell’ultimo anno, inevitabilmente sconvolto gli equilibri di tutto il globo. Sembrerebbe proprio infatti che la moglie di Matteo Renzi, Agnese, sia positiva al Covid-19 nonostante il vaccino. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sull’intera vicenda e quali sono state le dichiarazioni di Renzi in merito.

È stato il secondo figlio del leader politico, di appena 18 anni, a contrarre il virus per primo. Poi è toccato ad Agnese, nonostante le dosi di vaccino ricevute. Lo ha raccontato Renzi stesso a l’Aria che tira, in onda su La7. “La mia Pasqua? È diventato positivo mio figlio di 18 anni e poi l’ha preso Agnese”. La donna però, secondo le parole dell’uomo, è già pronta e carica per rientrare a scuola.

“Agnese si è vaccinata.” ha specificato Renzi. Poi ha continuato: “Questo comunque non vuol dire. Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino, in una percentuale decisamente più bassa”. L’uomo ha però premuto il dito sulla questione del vaccino, approfittandone per lanciare un importante appello ai telespettatori. “Vaccinatevi, continuate a vaccinarvi perché il vaccino, anche se non protegge definitivamente, è importante”.

“Abbiamo vissuto, come tante altre famiglie, una situazione di qualche disagio.” ha raccontato il leader di Italia Viva su La7 a l’Aria che tira. “Fortunatamente nessuno è all’ospedale e nessuno sta male, quindi siamo molto fortunati.” ha aggiunto Matteo Renzi. La moglie dell’uomo, Agnese, ha contratto il virus nonostante il vaccino AstraZeneca ricevuto all’estero. Renzi ha però tenuto a lanciare alla popolazione l’importante messaggio di vaccinarsi comunque e il più possibile. “Io e mio figlio grande abbiamo dormito in albergo a Firenze.” ha dichiarato il leader raccontando la propria Pasqua. “A un certo punto siamo andati a trovarli salutandoli dal giardino”.