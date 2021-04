Luca Toni, il dramma della rapina violenta in casa: come è andata a finire

“Sono stati brutti momenti” ha commentato Luca Toni, ex calciatore e vittima di una rapina a mano armata nella sua casa a Montale.

Per Luca Toni, quella dell’anno scorso non è stata la prima rapina: già nel 2008 dei ladri erano riusciti ad entrare nell’abitazione. In quel caso, però, in casa non c’era nessuno (e gli intrusi si erano limitati a portare via una maglia della nazionale, lasciando la Scarpa d’Oro e la medaglia dei Mondiali). Nel 2017, poi, Toni è stato aggredito ad Avellino mentre camminava verso lo stadio. Queste due esperienze, però, non avrebbero nulla a che vedere con la rapina più recente.

“Non ci sentiamo più sicuri”

Tutto è iniziato un giovedì, quando Luca Toni è tornato a casa. Secondo alcune fonti, quando è entrato nella sua abitazione si è trovato davanti una scena tremenda: moglie e figli immobilizzati e legati, mentre tre figure si aggiravano per casa. I ladri sarebbero entrati con una sicurezza tale da convincere l’ex calciatore che si fossero preparati durante le settimane precedenti: inoltre, dal loro modo di muoversi Toni ha dedotto che potrebbero aver avuto un’educazione militare. Una volta all’interno della casa i tre intrusi si sono scagliati su Toni, lasciando stare (per fortuna) i suoi figli.

Dopo aver derubato il calciatore, i malviventi hanno lasciato la scena del crimine su una Audi nera: a quanto pare, infatti, un quarto complice li stava aspettando fuori dall’abitazione. La banda era ben organizzata, tanto che le forse dell’ordine hanno ipotizzato che i ladri stessero tenendo sotto controllo la famiglia di Toni già da un po’ di tempo.

In merito alla rapina, Luca Toni ha scritto così sui suoi social: “la cosa che conta di più è che la mia famiglia stia bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi abbiano portato via beni preziosi, ma soprattutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze dell’ordine, probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via. La vigilanza non si è accorta di nulla”.