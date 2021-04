Luca Toni, chi è l’ex calciatore: età, moglie, vita privata, carriera

Luca Toni è stato tra i calciatori più amati della Nazionale, ha giocato con Juventus, Roma e Fiorentina ed ora è un dirigente sportivo e molto di più.

Luca Toni è nato a Pavullo nel Frignano, in Emilia-Romagna, il 26 maggio 1977. Si è appassionato al calcio sin da piccolo e a 13 anni è entrato a far parte delle Officine Meccaniche Frignanesi, giocando per un’intera stagione. La sua bravura cresce sin da subito e viene preso a giocare per la squadra giovanile del Modena, dove viene allenato dal campione brasiliano Chinesinho.

La svolta nella vita di Luca Toni arriva a vent’anni quando la sua squadra arriva in Serie C1 e passa in Serie B entrando a giocare con l’Empoli. A 23 anni, invece, debutta in Serie A con il Vicenza e inizia a vivere l’esperienza di calciatore professionista, prima con il Palermo e poi con il Bayern Monaco. E’ passato poi alla Roma, per arrivare alla Juventus e giovare al Verona verso la fine della sua carriera. Nel 2006 è diventato campione del Mondo con la Nazionale italiana, vincendo contro la Francia. Il ritiro per lui arriva nel 2016, dove sceglie di diventare consulente della sua squadra veronese.

Luca Toni, il ritiro dal mondo dello sport e la vita privata

Luca Toni è rimasto a lavorare presso la squadra veronese ottenendo il titolo di direttore sportivo e, dopo aver ottenuto la licenza di allenatore, è approdato in televisione come opinionista per Mediaset Premium e TV8. L’amato calciatore italiano è fidanzato dal 2003 con la modella italiana Marta Cecchetto e, il decimo anno dal loro fidanzamento, i due aspettano il loro figlio: il 1 giugno, però, perdono il bambino.

A distanza di un anno, arriva la lieta notizia per Luca Toni e Marta Cecchetto con la nascita della prima figlia, Bianca. Nel 2014, invece, nasce Leonardo. I due sono convolati a nozze tra le colline della Toscana nel 2017 in una splendida cerimonia. La moglie è figlia del calciatore Giuseppe Cecchetto ed è una grande appassionata di musica e sport, in particolare di tennis, danza ed equitazione. Fa la modella da quando aveva 16 anni ed ha sfilato per grandi marchi.