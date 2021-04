Lombardia in zona arancione, l’annuncio del Presidente Fontana: i dettagli

La curva contagi della Lombardia si sta lentamente abbassando. Secondo le parole di Fontana ci si avvicina alla zona arancione.

10.467 sono stati i tamponi effettuati nella Regione Lombardia secondo il report del 6 Aprile 2021. La percentuale dei positivi si aggira intorno all’8% e i nuovi casi sono 841, accompagnati a 53 decessi. I numeri stanno dunque lentamente migliorando e il presidente Fontana sembrerebbe sul punto di muovere finalmente un passo avanti e ritornare a parlare di zona arancione. scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

La tanto attesa dichiarazione del Presidente Attilio Fontana è finalmente arrivata, tirando su il morale a migliaia e migliaia di cittadini lombardi. “I numeri della nostra Regione stanno migliorando.” ha annunciato l’uomo. “Se continuerà così spero venerdì che potremo chiedere di tornare arancioni“. Si tratta per adesso soltanto di un’ipotesi, che ha però la fortuna di essere vicina più che mai alla realtà. Per adesso l’intera popolazione della Regione sta tenendo le dita incrociate, desiderosa di muovere qualche passo verso il ritorno alla normalità.

“Non posso dare la certezza, ma da questo osservatorio la situazione dal punto di vista epidemologico sta migliorando, sta rallentando, i numeri sono positivi.” ha dichiarato Fontana, lanciando dunque alla popolazione della Regione un messaggio di speranza e positività. Anche Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano, ha espresso la sua opinione in merito. “Lombardia in arancione da lunedì? Le prospettive sono positive.” ha dichiarato. “Si può valutare, i dati parlano dell’Rt a 0,98. Vediamo entro fine settimana, le prospettive sono positive. Sono ottimista che si possa tornare in arancione dalla prossima settimana. Non di meno”.

Regione Lombardia, i casi di Coronavirus diminuiscono lentamente

I casi di positivi al Coronavirus segnalati ieri, 6 Aprile 2021, nella Regione Lombardia sono stati 841. I numeri sono positivi, e la situazione potrebbe presagire un lento ritorno alla tanto attesa normalità. Tutti i cittadini della Regione sperano nel passaggio ad arancione e nella fine del mini lockdown. Le prospettive sono per adesso incoraggianti e l’Italia intera spera più che mai di poter continuare a ricevere delle buone notizie.