Laurent Miralles, chi è il compagno di Enzo Miccio: foto, età, la loro storia

Laurent Miralles: chi è l’uomo conosciuto per essere il compagno del famoso stilista e wedding planner Enzo Miccio?

“E’ molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento”: così Enzo Miccio descrive il suo compagni, Leurent Miralles, dopo aver visto un suo videomessaggio (mostrato durante la sua intervista a Vieni da me). Ultimamente il settore in cui lavora Miccio è uno dei più colpiti dalla pandemia: di questo il wedding planner ha parlato in un’intervista recente, promettendo una rinascita. “Rendere appagato il prossimo è una missione significativa e noi abbiamo il compito di portarla avanti nel modo migliore. Sarà difficile dimenticare la pandemia vissuta, ma voglio dire che sebbene abbia e stia ancora condizionando le nostre vite private, professionali e sentimentali, questo momento passerà e noi continueremo a celebrare l’amore”.

Chi è Laurent

Laurent Miralles è un chirurgo plastico: a quanto pare sarebbe un vero esperto di trattamenti anti-età. La sua clinica si troverebbe a Parigi (città in cui lui ed il compagno Enzo Miccio si sono conosciuti per la prima volta), ma Miralles lavora sia in Francia che in Inghilterra.

Parlando del futuro della coppia, Enzo Miccio ha detto spesso di aver preso in considerazione il matrimonio. In un’intervista, infatti, il famoso wedding planner ha commentato: “il matrimonio è l’evento più pregno di tradizioni e forse quello più importante nella vita di una coppia”. In effetti, Miccio nel corso degli anni ha trasformato il matrimonio in un arte. Nel 2020, poi, la grande proposta è arrivata anche a lui: Laurent Miralles ha chiesto al compagno di sposarsi con un video in diretta. “Voglio che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni” ha commentato Miccio, commosso.

Della loro relazione, in realtà, non si sa molto. D’altronde, Enzo Miccio sarà anche il re dei matrimoni, ma preferisce che la sua storia d’amore rimanga lontana dai riflettori: “ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private” ha ammesso lo stilista a Vieni da me.