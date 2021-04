Juventus – Napoli recupero Serie A: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Napoli è il recupero della terza giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Finalmente si gioca: dopo la mancata partenza per Torino, il tre a zero a tavolino, il ricorso e i vari rinvii, oggi alle 18.45 si recupera la partita della terza giornata di campionato che a ottobre avrebbe dovuto vedere di fronte Juventus e Napoli. Le due squadre si presentano a questo impegno con situazioni di forma differenti.

Entrambe le squadre, infatti, hanno 56 punti in classifica e sono a 12 punti dalla vetta occupata momentaneamente dall’Inter, che nel frattempo oggi recupera il match col Sassuolo e vincendo andrebbe a undici punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice, il Milan. Ma la Juventus viene da una sconfitta in casa col Benevento e un pareggio col Torino, mentre il Napoli ha in cantiere 4 vittorie consecutive.

Precedenti di Juventus – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti partenopei del Torino è su Sky, per cui sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

In questi ultimi mesi, mentre aspettavano il recupero, le due squadre si sono affrontate già due volte in questa stagione. L’ultimo precedente in assoluto è l’uno a zero di Napoli del 13 febbraio, con gol di Lorenzo Insigne su rigore, ma c’è anche un precedente in Supercoppa Italiana, con la netta vittoria bianconera per due reti a zero, grazie a Cristiano Ronaldo e nel recupero al raddoppio di Alvaro Morata.

Juventus e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Gattuso stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: