Isola dei Famosi, Angela Melillo a rischio squalifica: “Grave violazione”

I telespettatori de ‘L’Isola dei Famosi’ insorgono dopo quanto avvenuto con protagoniste la Melillo ed altri tre naufraghi. Le conseguenze.

Isola dei Famosi, dopo le critiche di Ilary Blasi al gruppo di naufraghi, accusati dalla conduttrice di essere fin troppo ignavi e noiosi, ecco che le dinamiche di Cayo Cochinos cercheranno di essere smosse dall’arrivo di altri due partecipanti.

Si tratta di due donne: Isolde Kostner e Beatriche Marchetti, le quali hanno dovuto capitanare due squadre in competizione tra loro per aggiudicarsi una succulenta teglia di lasagne. A vincere è stato il gruppo capeggiato dalla campionessa di sci.

In tale gruppo figurava anche Angela Melillo, che ora rischia di pagare a caro prezzo un gesto di generosità. Infatti Ubaldo Lanzi non ha consumato la propria porzione in quanto a rischio allergia.

Isola dei Famosi, cosa ha fatto Angela Melillo

Nello spiegare la cosa all’inviato de ‘L’Isola dei Famosi’, Max Rosolino, e ad Ilary Blasi collegata da studio, si è visto il pezzo di lasagna incustodito che proprio Angela Melillo ha raccolto, per donarlo ad Elisa Isoardi.

Quest’ultima lo ha divorato nascondendosi alle spalle di Awed ed Andrea Cerioli ma non è passato inosservato. Ed ora la posizione di tutti loro è sub judice. C’è anche chi paventa il rischio di una squalifica per la Melillo e per la Isoardi, e dei provvedimenti nei confronti di Andrea ed Awed nel caso venisse comprovata una loro complicità in tutto questo.

Con tutta probabilità chi gestisce le dinamiche de ‘L’Isola dei Famosi’ si prenderà alcuni giorni per decidere e per dare un giudizio su quanto avvenuto in quella che sarà la prossima puntata con la diretta da studio, lunedì 12 aprile 2021. In tutto ciò non mancano delle critiche rivolte proprio a Rosolino, accusato di essere fin troppo inesperto.