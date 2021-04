Inter – Sassuolo recupero Serie A DAZN: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Sassuolo è il recupero della 28a giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Sono previsti nel pomeriggio di oggi, 7 aprile 2021, due recuperi della Serie A TIM che sono molto importanti anche per ridisegnare la classifica in chiave scudetto e Champions League. Da una parte, a Torino, la sfida tra Juventus e Napoli rinviata addirittura lo scorso ottobre per decisione dell’ASL campana e che finalmente si disputerà.

Entrambe le squadre, infatti, hanno 56 punti in classifica e sono a 12 punti dalla vetta occupata momentaneamente dall’Inter che appunto oggi gioca una sfida importante col Sassuolo. Vincendola, andrebbe addirittura a più 11 dalla prima delle inseguitrici, il Milan, e gli mancherebbero 16 punti da conquistare in nove partite per avere la certezza matematica del 19esimo scudetto. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Inter – Sassuolo e dove vedere in tv e streaming DAZN

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Si tratta di una sfida davvero “pazza”, quella tra Inter e Sassuolo: i nerazzurri all’andata si imposero tre a zero e per molti fu proprio quella la partita della svolta, sbloccata da Alexis Sanchez. Nei precedenti, ci sono anche due 7-0, uno in casa e uno a Reggio Emilia, per i nerazzurri, ma c’è anche una serie di risultati utili del Sassuolo a San Siro: tre vittorie e due pareggi nelle ultime 5 sfide giocate a Milano.

Inter e Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e De Zerbi stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le formazioni: