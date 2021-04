Giovanna Rigato, chi è: età, carriera, vita privata dell'”olgettina”

Giovanna Rigato è stata una delle cosiddette “olgettine”. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Giovanna Rigato è salita alla ribalta delle cronache (anche) per avere tentato di estorcere denaro niente meno che a Silvio Berlusconi, che poi l’aveva denunciata nell’ambito del cosiddetto scandalo delle “olgettine”. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giovanna Rigato

Giovanna Rigato è nata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso il 28 Aprile del 1981. Alta 1 metro e 70 cm per una cinquantina di chili di peso, ha studiato all’università IULM e nel frattempo partecipato ad alcuni casting televisivi. Dopo le prime esperienze come ballerina a “La sai l’ultima?”(Canale 5) e “Arrivano i nostri” (Canale 5), si è aperta per lei la porta rossa più famosa: quella del “Grande Fratello 6”. Quindi è entrata nel cast fisso delle trasmissioni “Buona Domenica” e “Questa Domenica” (Canale 5).

Nel 2006 ha completato gli studi conseguendo la laurea in Relazioni pubbliche e pubblicità, nel 2008 la qualifica di giornalista pubblicista. In seguito è diventata inviata di molti programmi tv come “Verissimo” e “Lucignolo”, oltre che una presenza fissa della movida milanese.

Fin da giovanissima Giovanna Rigato ha sognato di frequentare gli ambienti che contano. Tanto da arrivare alla celebre villa di Berlusconi ad Arcore. Un’esperienza che però, come si è visto, non le ha portato molta fortuna. Indagata nell’ambito del processo Ruby Ter, è stata accusata dalla Procura di aver tentato di estorcere 1 milione di euro all’ex premier. Lei, tra le ragazze presenti alle serata di Arcore, aveva dichiarato di percepire 50mila euro da Mediaset. Immediatamente è scattata la denuncia. Oggi non è chiaro se abbia o meno un compagno, ma ha già rivelato sui social di essere mamma di un bimbo, Rafael.

