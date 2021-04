Follia a Forum, giudice scioccato dalle urla: il video diventa virale

“Tutto bene a Forum”: così commenta la pagina Instagram Trash Italiano dopo aver pubblicato uno dei video più assurdi del programma.

Nonostante siano passati 33 anni dalla prima puntata, Forum continua a mantenere l’interesse del pubblico (con un buon 22% di share). Nel programma vengono istituiti veri e propri processi giudiziari, e nonostante l’avviso che a partecipare siano attori, spesso le storie sono prese da vicende davvero avvenute. Alcuni casi sono ispirati a vere sentenze emesse dallo Stato Italiano, mentre altre sono storie proposte dai partecipanti; per questo, solitamente, nello studio è presente solo colui che ha proposto la storia (mentre le altre parti sono recitate). La particolarità del programma sta proprio nella recitazione: non sempre a Forum ci sono attori professionisti. Proprio per questo, a volte il programma dà vita a piccole perle che fanno il giro del web… proprio come questa.

“Tutto bene a Forum”

Il 7 aprile, grazie alla pagina Instagram Trash Italiano, ha iniziato a circolare un video molto particolare. Nella clip sono state tagliate e montate insieme alcune scene dell’ultima puntata del programma: in soli pochi secondi si può assistere ad una scena davvero surreale.

Leggi anche -> Forum, il giudice Francesco Foti sbotta e caccia una delle contendenti

Non si sa se in questo caso la protagonista del video (una donna di mezza età) sia colei che ha portato il caso a Forum, un’attrice o semplicemente qualcuno che ha passato i casting ed ha avuto la possibilità di apparire nel programma. Fatto sta che quello che succede è davvero particolare: la donna prima grida così forte da piegarsi in due, poi cerca di provare la sua atleticità saltando su uno dei divisori che la separano dal giudice. Ad un certo punto la protagonista del video inizia a respirare gonfiando le guance e guardando rabbiosamente l’uomo che ha accanto. Dopo questo piccolo show, la donna però alza le mani e proclama: “Sono calma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La situazione è così folle che, sullo sfondo, si può di tanto in tanto vedere la faccia sconvolta di Paolo Ciavarro. La giudice è costretta a fermare la donna: “Siamo n tribunale, non è un circo equestre questo!”.