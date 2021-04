Novità importanti per Elisa Isoardi. Per l’ex conduttrice Rai potrebbe cambiare tutto quando tornerà dall’Isola dei famosi

Ancora una novità clamorosa per Elisa Isoardi. L’ex conduttrice Rai attualmente è protagonista all’Isola dei famosi e così quando tornerà tutto potrebbe cambiare con un format tutto suo sui canali Mediaset. Come svelato dal quotidiano “Il Fatto Quotidiano” le opzioni potrebbero essere due: la conduzione di Domenica Live, che da settembre non avrà più la padrone di casa Barbara d’Urso oppure Mattino 5 weekend, che sarà qualcosa in più del Mattino 5 in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Già da tempo si parlava di questo nuovo format, con tanti nomi possibili come conduttori come Michele Cucuzza e Adriana Volpe.

Elisa Isoardi, suggestioni sui canali Mediaset

Così sono state tante voci visto che Adriana Volpe ha accettato la proposta di Tv 8. Tanta voglia di riscatto per la Isoardi, con la 38enne che vuole mettersi in gioco dopo tanti mesi lontano dal suo lavoro. Dalla Rai è stata messa fuori dopo il ritorno di Antonella Clerici alla fascia del mezzogiorno.

Negli ultimi mesi doveva essere protagonista con una nuova trasmissione intitolata Check Up, dedicata alla salute e alla medicina, ma alla fine tutto è saltato. Così al suo ritorno ci potrebbero essere novità importanti in vista della prossima stagione con un’idea vantaggiosa sui canali Mediaset. Un nuovo possibile inizio per l’ex di Matteo Salvini, pronta a rimettersi in gioco con il suo lavoro dopo tanto tempo.