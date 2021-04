Oriana Sabatini, cantante argentina e partner dell’attaccante della Juventus Dybala, racconta la sua vita “monotona” in quel di Torino.

“Che Barba, che noia”, avrebbe detto Sandra Mondaini sotto le coperte con Rimondo Vianello. Oriana Sabatini, cantante argentina nonché compagna dell’attaccante juventino Paulo Dybala e nipote della tennista anni ’80-’90 Gabriela Sabatini, sempre lì va a parare: “A Torino non c’è molto da fare” ha raccontato ai microfoni di Gente, spiegando di condurre una vita “piuttosto noiosa” all’ombra della Mole…

Il retroscena coniugale della dolce metà di Dybala

“Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché anche lui vuole fare molte cose – precisa lady Dybala -. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix con il delivery in camera”. Per il resto “prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine in giro, mi siedo al pianoforte e compongo un po’”.

Il dubbio è se la vita monotona di Oriana possa spingere la coppia – che secondo le ultimi cronache starebbe attraversando una crisi – verso altri lidi. Intanto nelle scorse ore lei stessa ha conquistato i social per l’originale lancio del suo nuovo singolo mandando i follower in delirio. Oriana è apparsa in un video al naturale, in giardino, per la gioia del suoi fan e ammiratori. Ecco dunque Lady Dybala che si esibisce in un ballo sensuale con movenze al tempo di musica. La coppia Dybala-Sabatini del resto è molto seguita sui social dove spesso appare insieme con alcuni siparietti. Stavolta Oriana sola soletta ha fatto il pieno di gradimento.

