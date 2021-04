Denise Pipitone, ipotesi choc: Olesya Rostova è un’attrice?

Dal web emerge un’ipotesi su chi sia Olesya Rostova, la misteriosa ragazza russa. Si ritiene che possa essere solo un’attrice in cerca di fama.

Dal mondo del web emerge una nuova ipotesi su chi sia Olesya Rostova, la misteriosa ragazza russa che potrebbe essere la piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. “E’ solo un’attrice in cerca di visibilità“, così appare su un video di Instagram.

Olesya Rostova sembra essere un’attrice ingaggiata dalla televisione russa per interpretare un ruolo, quello della bambina rapita alla ricerca della madre biologica. Questa è l’ipotesi choc avanzata in un video pubblicato da uno youtuber russo su Instagram. “Olesya è un’attrice del mio reality su YouTube, lei mente. Non si gioca con i sentimenti delle persone“, viene scritto nella didascalia di un video.

lui usa l'onda mediatica di Olesya e la tv russa ha strumentalizzato e sta strumentalizzando il dolore di una madre, io non ci credo più nella razza umana. Ho perso le speranze, Piera Maggio dal 2004 non trova pace. Tutto questo è vergognoso.

Olesya Rostova, non è chi dice di essere

“Ho un sacco di video in cui mi dice che è pronta a tutto per la popolarità, non lasciatevi ingannare“, viene detto dallo youtuber russo su Olesya Rostova. L’influencer minaccia di andare in tv e mostrare le prove in suo possesso per dimostrare che la giovane russa è, in realtà, un’attrice senza scrupoli e non la piccola Denise Pipitone scomparsa nel 2004. Al momento non si hanno ulteriori dettagli e l’utente di Instagram potrebbe essere anche lui, a sua volta, in cerca della popolarità che potrebbe dargli cavalcare l’onda di un caso mediatico che sta tenendo col fiato sospeso l’Italie e la Russia.

“Piera Maggio non si merita tutto questo“, il popolo di Twitter si scaglia contro la trasmissione in possesso dei risultati del DNA della giovane Olesya Rostova. I risultati del test, almeno per gli spettatori, rimangono un mistero che sarà svelato durante la puntata in onda per oggi. Nella trasmissione sarà presente anche l’avvocato di Piera Maggio che ha deciso di partecipare dopo aver ricevuto una comunicazione da parte del legame della giovane russa, sulla quale vige l’embargo. Gli utenti dei social, per il momento, accusano il programma di “speculare sul dolore di una famiglia” e di “aver messo in scena una truffa“.