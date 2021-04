Cosenza, donna trovata in un lago di sangue: mistero sull’accaduto

Le tragedie non si fermano neanche nel giorno di Pasqua: una donna di Cosenza ha trovato la madre morta in casa

Nel giorno di Pasqua una donna è andata a trovare la madre a San Floro, comune in provincia di Cosenza, e l’ha trovata riversa in una pozza di sangue. La donna aveva 84 anni ed era già morta quando la figlia è arrivata e ha subito chiamato sia i carabinieri che il 118. Le forze dell’ordine intervenute hanno fatto partire subito le indagini per capire cosa sia successo quella mattina e come una donna, apparentemente in salute, abbia perso la vita. Dal racconto fatto, la donna era andata verso le 9 del mattino a casa della madre per prenderla e festeggiare insieme la Pasqua. Tuttavia, una volta dentro l’abitazione, si è trovata davanti una scena quasi da film horror: la madre era riversa a terra, in un lago di sangue.

Come stanno andando avanti le indagini a Cosenza?

I carabinieri di Cosenza, subito allertati dalla donna, si sono precipitati sul posto. La morte della donna, almeno per il momento, rimane un mistero e per questo motivo è stata richiesta un’autopsia sul cadavere. La figlia ha chiamato, ovviamente, anche le sue due sorelle e nessuna delle tre crede sia stato un incidente. Per questo motivo, le donne hanno chiamato due difensori di fiducia. I carabinieri di Cosenza hanno già sentito alcune persone che potrebbero avere informazioni sulla donna e su quanto accadutole.

Oltre ad aver sentito possibili testimoni, i militari che stanno indagando su questa morte misteriosa hanno anche già richiesto il contenuto delle videocamere di sorveglianza che si trovano nei dintorni dell’abitazione. Al momento non si hanno risposte certe su cosa sia successo e le forze dell’ordine di Cosenza continuano con le loro indagini.