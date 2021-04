Valentina Ferragni, sorella della celebre influencer Chiara, ha scoperto di soffrire di una particolare patologia: ecco le sue parole.

Valentina Ferragni, 28 anni, sorella minore della più nota influencer Chiara, ha reso noto via social di soffrire di una particolare patologia, chiamata insulinoresistenza. Lo ha scoperto dopo essersi sottoposta a delle analisi cliniche che non hanno dato i risultati sperati.

Brutte notizie per Valentina Ferragni

“Le analisi non sono andate bene, ho una patologia più grave del previsto”, ha spiegato Valentina Ferragni sul suo seguitissimo profilo Instagram. Si tratta di una condizione che colpisce non poche ragazze, le quali però spesso non si rendono neppure conto di averla. L’insulinoresistenza – questo il termine scientifico – non è nemmeno semplice da diagnosticare, come le ha spiegato la sua dottoressa di fiducia. Tant’è.

Leggi anche –> Chiara Ferragni indignata: “Ieri arrabbiata, oggi di più” cosa è successo

Valentina Ferragni tiene a precisare che la professionista che l’ha seguita è stata “bravissima” perché ha compreso in fretta “qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”. “Ho una patologia in una forma più grave del previsto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si chiama insulinoresistenza“, conclude la sorella di Chiara, assicurando al suo pubblico virtuale che a breve spenderà qualche parola in più al riguardo. Con insulinoresistenza in medicina si intende la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina: una condizione che può portare a diabete mellito di tipo 2 e le cui cause possono essere ormonali (le più comuni), genetiche o farmacologiche.

Leggi anche –> Valentina Ferragni: curiosità, foto, carriera della sorella di Chiara Ferragni

Intanto il post in cui Chiara Ferragni ha aspramente criticato la Regione amministrata da Attilio Fontana è stato preso d’assalto su Instagram. l’intervento ha generato oltre 1,2 milioni di like e più di 30mila commenti.