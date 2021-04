Questa sera inizierà “Zona Bianca”, programma di attualità su Rete Quattro condotto da Giuseppe Brindisi. Conosciamolo meglio.

Questa sera (mercoledì 7 aprile) inizierà Zona bianca, nuovo programma di attualità e di approfondimento su Rete Quattro condotto da Giuseppe Brindisi. “La zona bianca in questo momento è la terra promessa. Si vede la luce in fondo al tunnel ma non mancano le criticità” ha commentato il conduttore. “Solo noi possiamo portare le persone, per ora, nella zona bianca”.

La prima puntata si apre con alcuni ospiti, come l’opinionista Piero Sansonetti e il sociologo Luca Ricolfi. In merito agli argomenti trattati, Brindisi spiega: “ci concentreremo sul caso Astrazeneca e sulle proteste degli ultimi giorni, segnale di un malessere fortissimo che rischia di degenerare. Avremo anche un’intervista a Zaia, governatore del Veneto, che ci darà una visione del rapporto Stato-Regioni. Un dialettica che presenta qualche criticità, come per esempio sul tema delle riaperture”.

Chi è Brindisi

Giuseppe Brindisi è un giornalista e conduttore (sia televisivo che radiofonico) nato a Modugno il 7 giugno 1962. Iscritto all’Università di Bari, l’uomo si è diviso tra gli studi di Scienze Politiche e il lavoro come giornalista sportivo.

Nel 2015 Giuseppe Brindisi iniziò a condurre Dalla Vostra Parte, sostituendo per tutto agosto il collega Paolo Del Debbio (con ottimi risultati). “E’ stata un’estate straordinaria, molto meglio delle aspettative dell’azienda, della rete e mie. Abbiamo avuto ascolti straordinari, con un parziale di un punto in più rispetto all’anno scorso nella stessa fascia. Abbiamo migliorato anche la media della conduzione di Del Debbio e affondato la concorrenza. Meglio di così non si poteva sperare”.