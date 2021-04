Chi è Alessio Stigliano dei TheShow: età, carriera, vita privata dello youtuber

Alessio Stigliano è un noto youtuber conosciuto per il canale TheShow, ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e la sua carriera.

Alessio Stigliano è nato a Milano il 4 gennaio 1991, ha studiato presso il liceo Albert Einstein e successivamente si è iscritto alla facoltà di Architettura Ambientale presso il Politecnico di Milano. La sua attività di intrattenitore è iniziata con il duo “Gina e Pina Show“, in coppia con l’amico Alessandro.

Nel 2013 Alessio Stigliano fonda con l’amico Alessandro Tenace il canale YouTube “The Show“, che ha guadagnato sin da subito likes e condivisioni sul web, facendoli finire diversi loro video in tendenza su Youtube Italia. In soli due anni il loro canale ha raggiunto un record impressionante, conquistando 1 milione di followers. Grazie ai loro video ironici e divertenti, il duo comico nato da Alessio e Alessandro si è aggiudicato il Web Show Awards di MTV nella categoria Prank.

Alessio Stigliano, il successo con i The Show

Grazie al successo dei “The Show“, Alessio Stigliano diventa una web star e partecipa al Milano Comics, collaborando con diversi youtuber italiani. Nel 2016 ha pubblicato il libro “Fallo, il futuro è nelle tue mani” ed ha partecipato al reality game “Pechino Express” nella coppia dei Socialisti con l’amico Alessandro Tenace, vincendo l’edizione del 2016 condotta da Costantino Della Gherardesca. L’anno successivo, invece, è un concorrente del reality show “Social House“, in onda su Rai4.

Alessio Stigliano è molto seguito anche sui suoi social personali, dove soltanto su Instagram conta più di 300 mila seguaci. Con il suo amico dei “The Show“, Alessandro Tenace ha un ottimo rapporto e i due sono come fratelli, inseparabili. Ad oggi il canale conta oltre 3,5 milioni di iscritti ed ha più di 1000 video pubblicati, tra scherzi di varia natura ed esperimenti sociali realizzati per la prima volta in Italia, dopo il grande successo ottenuto in America.