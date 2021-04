Che fine ha fatto Maurizio Seymandi: cosa fa oggi che ha 83 anni

Apprezzatissimo dagli ’60 fino ai giorni nostri, Maurizio Seymandi ideò ‘Superclassifica Show’. In tv non c’è più ma lui è felice anche senza.

Maurizio Seymandi, dopo un periodo in cui il suo nome era molto in voga ed ammirato, ha conosciuto un allontanamento importante dalla televisione. Originario di Bengasi, in Libia, dove è nato il 22 luglio 1937, è poi cresciuto in Italia dopo che la sua famiglia aveva deciso di stabilirsi a Milano.

Durante l’infanzia dovette necessitare di un clima meno regido, ragion per la quale il padre e la madre traslocarono a Nervi, in Liguria. Crescendo, la sua salute è migliorata e Maurizio Seymendi poté quindi frequentare l’Università Cattolica, proprio in Rai. Lui è entrato in Rai nel 1958 a seguito di in regolare concorso.

Il suo ruolo fu quello di sonorizzatore, all’inizio. Ben presto però riuscì a farsi notare nella scrittura, in qualità di autore di testi per la radio come anche per la da poco nata televisione. Famoso è anche il sodalizio instaurato nel corso degli anni ’60 e ’70 con Marcello Marchesi.

Come ‘Senofonte’, firmò diverse opere in qualità di paroliere. Proprio Seymandi realizzò in testo del brano ‘…che tu mi baciassi’, canzone che Edda Ollari portò al Cantagiro 1966. Da metà anni ’70 Seymandi ha poi collaborato con ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ parlando di musica leggera.

Maurizio Seymandi, cosa fa oggi: “Niente tv, mi diverto così”

Il suo nome è famoso per il fatto di essere stato il creatore del popolarissimo ‘Superclassifica Show’. Dal 1977 al 1995 le redini della trasmissione rimasero nelle sue mani. Dalla seconda metà degli anni ’90 lui è poi letteralmente sparito dal piccolo schermo, dedicandosi esclusivamente alla radio.

Oggi cosa fa Maurizio Seymandi? Nel 2019 lui ha fatto sapere di godersi la vita in totale riposo, facendo il nonno, che è il lavoro più bello del mondo. E coltiva le olive nel suo appezzamento di Colà di Lazise, in provincia di Verona. Quando non è impegnato in queste attività poi la sua principale occupazione è la lettura.

Perché mai non lo abbiamo più visto in televisione? “Perché quella di oggi è una tv nella quale non mi riconosco affatto”. Ma lui è ancora attivo nell’ambito di alcuni premi importanti, come il Premio Regia Televisiva.