Berlusconi ricoverato, arrivo in elicottero al San Raffaele: come sta

Silvio Berlusconi ricoverato, il leader di Forza Italia ha raggiunto in volo l’ospedale. Si tratta del secondo ricovero in poco tempo per lui.

Berlusconi ricoverato, ancora una volta il fondatore di Forza Italia deve fare il proprio ingresso in ospedale per dei problemi di salute. L’84enne ex presidente del Consiglio è attualmente sottoposto alle cure dei medici del ‘San Raffaele’ di Milano a causa di non specificati problemi di natura cardiaca. Lo ha fatto sapere la sezione romana di Forza Italia. Silvio Berlusconi ricoverato ancora una volta dopo le precedenti visite degli ultimi mesi, aveva trascorso le festività di Pasqua in Francia. Lì vive la figlia Marina, della quale lui è stato ospite. Tra l’altro Berlusconi risiede da diverso tempo in maniera stabile nella sua villa nella vicina Nizza. Il suo arrivo al ‘San Raffaele’ è avvenuto a bordo di un elicottero. La precedente visita alla struttura medica milanese era durata due giorni ed aveva richiesto l’adozione di nuove misure nella terapia cardiaca che l’imprenditore e fondatore di Fininvest e Mediaset sta seguendo. Il ricovero precedente, così come altri, era giunto in concomitanza con alcune udienze in tribunale, che avrebbero richiesto la presenza in aula dello stesso Berlusconi. Ma a causa di queste problematiche di salute lui non ha potuto esserci.