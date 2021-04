Il match tra Bayern Monaco e PSG è valido per i quarti della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Sono rimaste le migliori otto: al via da stasera con tanto di diretta televisiva le sfide che vedono di fronte le otto squadre più di Europa quest’anno, che si affrontano nei quarti della Champions League. Nelle due sfide di ieri, il Manchester City ha battuto di misura e in extremis il Borussia Dortmund per due a uno in casa, più netto il tre a uno del Real Madrid contro il Liverpool.

Stasera le altre due sfide: in Germania, i detentori della Champions League, il Bayern Monaco, ospitano l’altra finalista della scorsa stagione, ovvero il PSG. Nei rispettivi campionati, i tedeschi sono in testa con 64 punti e sette di vantaggio sulla seconda, i francesi inseguono la vetta occupata dal Lilla e distante tre punti. L’altra partita vede di fronte Porto e Chelsea.

Precedenti di Bayern Monaco – PSG e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Arena di Monaco tra i padroni di casa del Bayern Monaco, detentori della coppa dalle grandi orecchie, e gli ospiti del PSG è su Sky, per cui sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

L’ultima sfida tra queste due formazioni è quella dello scorso 23 agosto in finale di Champions: la partita venne decisa da Coman che regalò così la coppa ai tedeschi. In nove precedenti dal 1994 a oggi, la sfida tra queste due squadre non è mai finita per zero a zero e non ci sono in generale pareggi. Cinque sono state finora le vittorie dei parigini contro le quattro dei tedeschi.

Bayern Monaco e PSG, le due squadre in campo: le formazioni

Flick e Pochettino stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: