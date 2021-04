Barbara De Santi: “Maurizio un traditore, con lui ho chiuso”

Da Barbara De Santi arriva la conferma della fine burrascosa con Guerci, ex cavaliere di Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’. “Grave ciò che ha fatto”.

Barbara De Santi, veleno su Maurizio Guerci. Il cavaliere, che è stato protagonista di un lungo tira e molla con Gemma Galgani, riceve una bordata dalla bella mantovana. La quale tra l’altro è contrapposta da una forte e reciproca antipatia proprio con Gemma.

Leggi anche –> Temptation Island, coppia in arrivo da Uomini e donne? Ecco la verità

Ora però lei fa sapere che Maurizio l’ha tradita, dopo solo pochi mesi dall’inizio della loro relazione. Cosa che aveva portato Guerci a lasciare ‘Uomini e Donne’. Direttamente al quotidiano ‘Il Giorno’, la 51enne svela tutto e ribadisce a gran voce che con Maurizio “è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra. Dopo avere tradito Gemma ha fatto lo stesso con me”.

E Barbara De Santi si mette anche nei panni della sua rivale, lasciando da parte le ostilità per fare sfoggio di tanta sana ed umana solidarietà femminile. “Adesso sto capendo quel che ha passato la Galgani”.

Leggi anche –> Lutto a Uomini e Donne: morta a 44 anni Erica Vittoria Hauser

Barbara De Santi: “Maurizio mi ha mollato con una scusa assurda”

Ma come si è accorta di questo tradimento? Pare che Barbara abbia cercato invano di mettersi in contatto con Maurizio ma lui non rispondeva. Allora la De Santi si è mossa in prima persona, raggiungendo il cavaliere a casa sua. E lì, parcheggiata davanti all’ingresso, ha notato un’auto che mai aveva visto prima.

Leggi anche –> Uomini e Donne, anticipazioni e colpi di scena delle prossime puntate

La cosa l’ha portata ad avere dei sospetti. Il fatto che Guerci fosse del tutto sparito, dando l’impressione di volerla evitare, più la coincidenza di un veicolo posto proprio davanti a casa di lui, sono parsi due indizi sufficienti alla De Santi. La quale poi ha estorto la verità direttamente a Maurizio, dopo un litigio.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Eppure lei ha voluto metterci una pietra sopra, chiedendogli di passare insieme la giornata di Pasqua. Da non credere la risposta che Guerci le ha dato. “Mi ha detto di non potere perché l’altra donna aveva già fatto la spesa”. Infine la bella Barbara afferma che tornerebbe volentieri a ‘Uomini e Donne’, magari provando anche a diventare amica di Gemma, dopo quanto successo ad entrambe.