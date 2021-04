Anna Tatangelo sensuale prima di addormentarsi: “Una meraviglia”

Anna Tatangelo fa impazzire i propri fan con un post in cui si mostra in tutta la sua sensualità prima di andare a letto.

Così come per tutti gli artisti, l’ultimo anno per Anna Tatangelo non è stato semplice. La cantante ha chiuso un capitolo importante della sua vita privata prima dell’arrivo della pandemia, separandosi definitivamente dal compagno storico Gigi D’Alessio. Una scelta sofferta e ponderata, con la quale ha intrapreso un nuovo percorso personale e dopo il quale è cominciato anche un nuovo percorso professionale.

Per troppo tempo, infatti, la relazione con il noto cantante napoletano ne ha condizionato l’immagine anche nella carriera, in parte perché i due hanno fatto spesso delle canzoni insieme, in parte perché il successo dell’ex compagno è tale da essere ingombrante. La pandemia, però, ha bloccato questo percorso di indipendenza musicale, impedendole di andare in tournée e farla rimanere in contatto con i tanti fan sparsi per l’Italia.

Anna Tatangelo sensuale prima di andare a letto, i fan in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

L’unico modo con cui l’artista ha tenuto i rapporti con i fan è stato attraverso il profilo Instagram, nel quale alterna scatti familiari a scatti dall’alto contenuto sensuale. Qualche giorno fa i suoi fan sono andati letteralmente in delirio per uno scatto in cui Anna si mostrava completamente nuda nella parte superiore del corpo per mettere in risalto il tatuaggio che ha sul costato. Non molto tempo dopo Anna ha mandato in tilt i fan con una foto in costume che ne metteva in risalto il lato b.

Ieri sera l’artista ha fatto tris con uno scatto casalingo dal letto. La foto non è particolarmente sensuale o ammiccante, ma ne mostra l’eccezionale bellezza poco prima di addormentarsi. Nel post la cantante scrive: “Dammi un pensiero con cui addormentarmi”. Richiesta alla quale i suoi follower assolvono con ironia: “Le pecore?” o con incrollabile affetto: “Che sei una meraviglia” oppure “Bellissima”. C’è poi chi le ricorda che presto le difficoltà di questo ultimo periodo saranno solamente un ricordo: “Il pensiero che torneremo presto a cantare insieme nei live”.