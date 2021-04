Angela Rende è la moglie dello sportivo Amaurys Perez e il loro è un matrimonio felice. Ecco la sua storia e come si sono conosciuti.

Angela Rende è la moglie calabrese di Amaurys Perez, lo sportivo cubano naturalizzato italiano che è stato di recente intervistato da Bianca Guaccero a “Detto Fatto“. La loro è una storia d’amore bellissima e un matrimonio da favola, nonostante i gossip e le malelingue che periodicamente devono mettere a tacere, che li vorrebbero in crisi o addirittura in procinto di lasciarsi. Ma non è vero niente! Angela e Amaurys si amano e sono affiatati e uniti. Ma chi è la Rende? Ecco la sua storia e cosa fa nella vita.

Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez

Angela è calabrese, di Rende, proprio come il suo cognome, una città in provincia di Cosenza. Nella vita è un‘insegnante e ha un profilo Instagram abbastanza seguito: 8000 sono infatti i followers che la seguono e vogliono sapere tutto su di lei e sulla sua storia con Amaurys. Il profilo di Angela infatti è ricco di teneri scatti in compagnia della bella famiglia che ha costruito con il marito: i due infatti hanno tre figli, Antonio, Gabriel e Daisy.

Angela è anche appassionata di cucina e spesso condivide con i suoi followers piatti e ricette realizzate per lei e per la sua famiglia. E’ anche donatrice di sangue, come dimostra uno scatto social che la ritrae nel momento della donazione all’Avis. Ad Amaurys è legata dal 2006 e insieme hanno anche partecipato a Pechino Express, riuscendo ad arrivare al secondo posto.

Questa sera Perez sarà ospite della seconda puntata del nuovo programma condotto da Simona Ventura, “Game of Games” in onda su Rai 2 in prima serata. Accanto a lui altri personaggi del mondo dello spettacolon come Juliana Moreira, Omar Fantini, Sara Croce e i The Show.