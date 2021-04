Per Amaurys Perez non è stato facile realizzare il sogno di mettere su una bellissima famiglia, ma dopo aver superato tanti problemi ci è finalmente riuscito.

Amaurys Perez e sua moglie Angela Rende oggi hanno una splendida famiglia con tre amatissimi figli. Realizzare questo sogno non è stato affatto facile, ma dopo tanti problemi e sofferenze sono finalmente riusciti a trovare la felicità.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il centro degli affetti di Amaurys Perez

Amaurys Perez e Angela Rende hanno dovuto lottare per diventare genitori per la prima volta. Lei, di professione fa l’insegnante, ha dato alla luce il primogenito dopo ben sei aborti spontanei. “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più” ha raccontato lei stessa in una recente intervista nel salotto televisivo di Vieni da me. I due, però, restando uniti hanno superato dolori e problemi: “In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi”.

Leggi anche –> Amaurys Perez rivela il dramma: “Sei aborti, poi è avvenuto il miracolo della vita”

Oggi Amaurys e Angela hanno tre splendidi figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Sono molti gli scatti in cui appaiono insieme, e l’amore che li lega trapela dai sorrisi e dagli sguardi luminosi: sono una famiglia meravigliosa! Il campione di pallanuoto, del resto, ha sempre dimostrato di essere un ragazzo tenace, e con grande determinazione è riuscito a superare, al fianco di suo moglie, difficoltà che avrebbero abbattuto chiunque. Quei momenti di disperazione, per fortuna, oggi sono solo un brutto e lontano ricordo.

Leggi anche –> Amaurys Pérez, il dramma dell’atleta e di sua moglie Angela