La tragedia di Rebecca: 15 anni e 4 diagnosi di cancro durante il Covid

A una ragazzina inglese di soli 15 anni, Rebecca Henderson, è stato diagnosticato per la quarta volta un cancro durante la pandemia di Coronavirus. Ecco la sua storia.

I bambini e i ragazzini, si sa, sono coloro che probabilmente hanno più risentito del Coronavirus con tutti i suoi annessi e connessi. Rebecca Henderson, 15 anni, ha però dovuto affrontare anche un problema ben più insidioso: la quarta diagnosi di cancro.

L’adolescente aveva solo 8 anni quando le fu diagnosticato per la prima volta un rabdomiosarcoma, una forma di cancro presente nei muscoli e nelle ossa. Da allora è stata una battaglia continua, con lunghe degenze in ospedale, interventi chirurgici e cure complesse e dolorose.

La dura battaglia di Rebecca Henderson contro il cancro

La madre di Rebecca, Tracy, ha spiegato a Metro.co.uk che sua figlia “si è ammalata per la prima volta nel 2014 e di nuovo nel 2017, nel 2019 e nel 2020. È davvero difficile per lei e ogni volta che completa un ciclo di cure, speriamo tutti di sentirci dire che il tumore è stato ‘completamente sconfitto'”. “Vogliamo che riprenda la sua vita e sia libera dalle cure e dagli ospedali”, aggiunge la mamma.

La famiglia di Rebecca, di Billingham nella contea inglese di Durham, non nasconde che l’ultima diagnosi di Rebecca è stata resa ancora più dura da gestire a causa dei blocchi e delle restrizioni imposte dal Covid-19. Attualmente la 15enne è in cura presso il Great North Children’s Hospital di Newcastle upon Tyne. La pandemia “ha sicuramente aggiunto ulteriore stress per tutti noi” spiega la mamma. Ma nonostante tutto il trattamento di Rebecca va avanti e, per fortuna, si sta rivelando davvero efficace, almeno per il momento.

