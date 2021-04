Stasera in tv, Man on Fire – Il fuoco della vendetta: trama e cast

Ancora un appuntamento da non perdere in prima serata sul canale Nove con Man on Fire – Il fuoco della vendetta: trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 6 aprile, con il film Man on Fire – Il fuoco della vendetta, in onda in prima serata sul Canale Nove. Ambientato a Città del Messico dove sono frequenti i sequestri di personale e così tutte le famiglie agiate hanno le guardie del corpo. Così anche Samuel Ramos cerca di assumere una guardia del corpo per proteggere la sua, che ora fornisce servizi di scorta di sicurezza a dirigenti. Paul Rayburn gli suggerisce il suo vecchio amico della CIA, John Creasy. Ramos così è davvero felice di Creasy, visto il suo curriculum di tutto rispetto con attività di antiterrorismo. Ma quest’ultimo vive con i fantasmi del passato e combatte la depressione con l’alcool.

Stasera in tv, curiosità su Man on Fire – Il fuoco della vendetta

Lo stesso Creasy accetta lo stesso incarico, anche se non è felice di lavorare come guardia del corpo di una famiglia. Deve salvaguardare la piccola Pita e così grazie alla sua curiosità di una piccola, cerca di trovare equilibrio diventando amici. Creasy diventa una sorta di genitori aggiunto con suggerimenti utili preparandola anche ad una gara di nuoto. Poi diventa il suo accompagnatore ad una lezione di pianoforte, ma improvvisamente percepisce d’istinto una possibile rapina. E così appena Pita esce dall’edificio i rapitori si avvicinano, ma Creasy estrae la pistola ed apre il fuoco dandole una possibilità di fuga. I rapitori, alcuni dei quali sono poliziotti corrotti, rispondono al fuoco di Creasy. Appuntamento a questa sera con la pellicola con la regia di Tony Scott: nel cast troviamo Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell.